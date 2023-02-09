TFF Başkanı'ndan Süper Lig açıklaması

TFF Başkanı Büyükekşi Spor Toto Süper Lig'deki maçların devam etmesini planladıkları tarihi duyurdu, Hatayspor'un ligden çekildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.

Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı işbirliğinde deprem bölgesine 1000 konteynerlik mahalle kurma kararı aldıklarını söyledi.

Hatayspor'un deprem nedeniyle Süper Lig'den çekildiğini açıklayan TFF Başkanı, "Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber

Gündem | Antakya'dan deprem özel yayını: Can kayıpları önlenebilir mi?

Gökhan Kazbek ve Aydemir Güler deprem uzmanı Doç. Dr. Savaş Karabulut ile 'Depremde can kayıpları önlenebilir mi?' konusunu ve TKP’nin bölgedeki organizasyonunu Antakya’dan canlı yayınla konuşacak.