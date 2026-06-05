'Yeni kurulacak partinin ismi belli oldu' iddiası: İstiklal Partisi

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CHP lideri Özgür Özel’in mutlak butlan kararı sonrası kurultay yapılmaması, ihraçlar ve baskın seçim ihtimaline karşı bir yedek parti hazırlığında olduğu ifade ediliyordu.

Sözcü’den Saygı Öztürk, bugün bu partinin ismini paylaştı.

Öztürk, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir parti kurulacaksa, bunun adı 'İstiklal Partisi' olacak. Bu isim dar bir çevrede telaffuz ediliyor. Kuşkusuz bu süreçte değişik isim önerileri de olacaktır. Seçime katılma yeterliliği olan az seçmenli partinin adının da değiştirilebileceği konuşuluyor."