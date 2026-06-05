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Özel ve Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının bir araya gelmesi bekleniyor

Gürsel Erol, Engin Altay ve KAli Öztunç'un yürüttüğü görüşmeler sonucunda, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce avukatlarının ardından kurmaylarının bir araya gelmesi bekleniyor. Konuya ilişkin konuşan CHP'li kaynaklar, görüşmenin ana gündeminin kurultay olacağını belirterek, "Teknik konuları artık hukukçular konuşacak. Bu görüşmenin ardından siyasi kurmayların görüşmesini bekliyoruz" dedi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 05.06.2026 , 12:07

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yürüttüğü arabuluculuk trafiğinde ilk sonuç alındı.

ANKA’da yer alan habere göre, görüşmelerin ardından her iki tarafın önce avukatlarının, sonra da kurmaylarının bir araya gelmesi bekleniyor. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ortamı yumuşattığını belirten CHP'li kaynaklar, yol haritasının şekillenmeye başladığını ifade etti.

Görüşmelerde en önemli gündem maddesini kurultay oluşturacak. Bu görüşmenin ardından temasların devam edeceğini belirten kaynaklar, "Teknik konuları artık hukukçular konuşacak. Bu görüşmenin ardından siyasi kurmayların görüşmesini bekliyoruz. Bu kanalın açılmasını üç milletvekilinin yürüttüğü görüşmeler sağladı. Bundan sonra çok ihtiyaç olmazsa vekillerin bu girişimi sona ermiş sayılabilir" bilgisini paylaştı.

Tarafların tutumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan kaynaklar, "Her iki taraf da kurultay istiyor; özellikle görüşme trafiğinde öne çıkan ortak tutum buydu" ifadesini kullandı.

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