CHP'deki krizde 'arabulucu' formülü: Başkanlar Seçer, Yavaş ve Karalar devrede

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AKP kararıyla CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin atanmasıyla başlayan kriz giderek büyüyor. Çözüm içinse “aracı heyeti” oluşturuldu.

CHP milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol her iki liderle de görüştü ama ‘resmi’ heyet olmadıkları belirtilmişti. O resmi heyetin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve göreve iadesini bekleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olduğu iddia edildi.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre milletvekili heyetinin ardından resmi heyet Çarşamba günü önce Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezde, sonra Özgür Özel ile Meclis dışında bir araya geldi.

Toplantıda, partinin ayrışmaması, seçmenin küstürülmemesi ve bu sürecin "kavgasız" yönetilmesi gerektiği heyet tarafından liderlere aktarıldı.

Ortak akılla bir çözüm bulunmasının önemini belirten başkanların “her iki liderin de ortaya çıkan tablodan rahatsız olduğu, sorunun liderlerin karşılıklı konuşarak çözmesi gerektiği” görüşünde olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun hukuki olarak fiili duruma işaret ettiği, Özel’in ise kurultay ısrarını sürdürdüğü kaydedildi.

Heyetin ihtiyaç duyuldukça görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.

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