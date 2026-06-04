Yandaş medya duyurdu: 'Muhittin Böcek tahliye edilebilir'

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AKP iktidarının mutlak butlan kararı sonrasında da CHP’ye yönelik operasyonlarından biri de Muhittin Böcek üzerinden ilerliyor.

Yeni bir ifade veren tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP lideri Özgür Özel’in talebiyle eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’e bizzat 950 bin avro verdiğini iddia etti.

Söz konusu ifadeden kısa bir süre sonra yandaş basın, Böcek'in tahliye edileceğini duyurdu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Böcek'in avukatlarıyla görüştüğünü ve Böcek hakkında tahliye kararının beklendiğini belirtti. Atik söz konusu kararın, yalnızca Böcek'in verdiği yeni ifadeden kaynaklanmadığını öne sürerek şöyle konuştu:

"Muhittin Böcek'in avukatlarıyla irtibata geçtim. Onlar da tahliye bekliyorlar. Tabii bu ifadeden dolayı değil sadece. "Manisa'da 950 bin avro" verdim ifadesi dahil ama bu ifadeden dolayı değil. Alacağı ceza ve yatacağı süreyi doldurdu. Birkaç tane davası var, hatırlarsan birkaç gün önce bir tanesinden tahliye olmuştu. Diğer davadan dolayı devam ediyordu tutukluluğu. İtiraflardan ve ifadelerden sonra Muhittin Böcek'in tahliye edilme beklentisi çok yüksek. Yarın, öbür gün, bu hafta içinde tahliye olabileceğini söylüyorlar."