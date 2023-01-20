Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'nda

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre konut finansmanlarında ilk 3 yıl boyunca finansmana başvuranın gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmelerini sağlamak amacıyla geri ödenmesi koşuluyla Hazine tarafından katkı sunulması ve yüklenici tarafından da geri ödemesiz katkı sunulması öngörülüyor.

Düzenleme ile, program kapsamında faiz oranı / kar payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi yetkisi ise Cumhurbaşkanı'nda olacak. Program kapsamındaki Hazine katkısından faydalanmak istemeyenlere bankalarca esnek ödeme planı sunulabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.