'Yeni Konut Finansman Programı'na başvurular 8 bini aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, "Yeni Evim Konut Finansman Programı"nda 16 Ocak'tan itibaren 10 gün içinde kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarına 10 günde 8 bin 27 başvuru gerçekleştirildi.

Başvuruların 1859'u İstanbul'u kapsayan birinci bölgede, 1797'si Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'yı kapsayan ikinci bölgede, 4 bin 371'i de diğer illeri kapsayan üçüncü bölgede yapıldı.

Yeni Konut Finansman Programı'na İlişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 25 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Konut finansmanı programı kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak.