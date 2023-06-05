Yeni kabine ekonomi gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kabinesinin ilk toplantısı yarın yapılacak.

CNN Türk'ün haberine göre, toplantının gündeminde ekonomiye dair başlıkların olması bekleniyor. Temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret artışı, en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltilmesi, emekli ikramiyesinde bir değişiklik olup olmayacağı gibi daha çok ekonomi başlıklarının kabinenin ilk toplantısında sıcak başlıklar olması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in toplantıda yeni döneme ilişkin sunum yapması bekleniyor. Toplantıda fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarına karşı atılabilecek adımlar, asgari ücret, memurların maaş artışı gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi beklenen taşerona kadro, seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz elektronik eşya ve faizsiz evlilik kredisi konularının masaya yatırılması bekleniyor.

İsveç’in NATO üyeliği de masada

Dış politikada ise önümüzdeki dönemde Litvanya’da NATO liderler zirvesi gerçekleşecek. O zirveye Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Bu bağlamda İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin atacağı adımın da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan hafta sonu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü, o görüşmenin yansımalarının da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında yürütülen faaliyetlerin gündeme gelmesi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sunum yapması bekleniyor.