Yeni gazeteyi böyle duyurdu

Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından basılı gazete kuracaklarını “Yeni dönemin medyasını inşa ediyoruz” sözleriyle duyurdu.

Cafer Mahiroğlu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Tüm susturma çabalarına inat, iktidarın medya tekelini kıracağız. “Yeni dönem”in medyasını inşa ediyoruz. Halk TV ailesi daha da büyüyor. Basılı gazetemizle demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesine daha güçlü omuz vereceğiz. ‘HALK’ın vicdanı olacağız… YAKINDA…”

Gazeteci ve Halk TV programcısı İsmail Saymaz Cafer Mahiroğlu’nun paylaşımını alıntılayarak "Yasaklama girişimlerine, cezalara ve açılan davalara rağmen Halk TV ailesi büyüyor. Önümüzdeki süreçte bir günlük gazetemiz olacak. ‘Halk’ çaresiz ve yalnız kalmayacak" ifadelerini kullandı.