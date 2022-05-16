Cahit Özkan’ın fişi çekildi, AKP'li yönetici konuştu: 'Yürüyemez artık, bence bırakır'

Gazeteci İsmail Saymaz bir AKP'li yöneticiyle yaptığı görüşmeyi aktardı. Saymaz AKP grup başkanvekillerinden Cahit Özkan için "Özkan, yürüyemez artık" denildiğini belirtti.

Saymaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"AK Parti’de Cahit Özkan’ın fişi çekildi. Dün AK Partili üst düzey yöneticiye Cahit Özkan’ı sordum.

Şöyle dedi:

“Özkan, yürüyemez artık. Eğer sözcü tarafından revize ediliyorsa bırakması lazım görevi. Bence bırakır."

Özkan ne demişti?

Özkan, YouTube’da Armağan Çağlayan’ın programına ve şunları söylemişti:

“Benim şöyle bakmam lazım… Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye’yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

AKP sözcüsü Çelik ise olaya ilişkin, “Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.” demişti.