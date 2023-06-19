'Yeni faiz kararı açıklandıktan sonra ekmek fiyatları 10 liraya doğru yönelecek'

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), maliyeti 8 lirayı geçen buğdayda prim dâhil 9 lira 25 kuruş olarak taban fiyatı açıklamıştı. Ancak TMO’nun açıkladığı taban fiyatı piyasada tavan fiyat görevini görüyor.



Bu yıl yaklaşık 8 milyon hektar alana buğday ekildi, 20 milyon ton civarında rekolte bekleniyor. Ülke genelinde hasadın henüz yüzde 15’i gerçekleştirildi.

Birgün'de yer alan habere göre, yüzde 85 oranında hasat yapamayan buğday üreticisi buğdayını nereye satacağını düşünüyor. Zira TMO depolarının ithal buğday ile dolu olduğu bu nedenle de üreticiye randevu vermediği iddia ediliyor. Öte yandan fırıncılara devlet tarafından verilen tahsisli un desteğinin de kesildi. Üretici tarladaki ürünü için kara kara düşünürken tüketicileri ekmek zammı bekliyor.

Regülasyon politikasının da Merkez Bankası’nın politika faizine endekslendiğini belirten Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, regülasyoların bütçeye yük getirdiğini söyleyerek, kaldırılmak zorunda olduğunu kaydetti. Kapıkıran, “Çuval fiyatları 600-700 liranın üzerine çıktı. Bunun bin TL’yi bulması bekleniyor. Muhtemelen yeni faiz kararı açıklandıktan sonra ekmek fiyatları da 10 liraya doğru yönelecektir” dedi.