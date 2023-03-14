'Yeni Evim kampanyasının 100 bin konut hedefine ulaşması zor'

İktidarın başlattığı "Yeni Evim" kampanyasında 100 bin hedefine ulaşmanın oldukça zor olduğu ifade ediliyor.

Ekonomim'den Leyla İlhan'ın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremler 16 Ocak’ta başlayan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasını da etkiledi. 2 milyon liraya kadar olan kredide 0,69, 2 ila 4 milyon TL arasında 0,79 ve 4 ila 5 milyon TL arasında 0,99 faiz oranı uygulanan kampanyada bankaların geciken mevzuat nedeniyle konut almak için başvuru sırasında bekleyenlere hemen dönmemesi ve ardından 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler kampanyada satış iptalleri getirdi.

100 bin satışa ulaşılmasının zor olduğu belirtiliyor

Bu durumun kampanya kapsamında hedeflenen 100 bin konutun satışını zora sokacağı ifade ediliyor. Deprem öncesinde kaparosu yatırılan konutlarda satış iptalleri yaşandığını söyleyen Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Çünkü burada krediden kaynaklanan iki boyut var. Devam projelerde bankalar henüz kredi vermedi. Tamamlanmış olan projelerde ise 7 Mart itibariyle bankalar yeniden değerlendirmeye başladı” dedi.

Mevzuatın gecikmesi nedeniyle bankaların kredi başvurularını bekletmeleri ve sonrasında yaşanan deprem nedeniyle iptaller yaşandığını dile getiren Babacan, “Şimdi yeni mevzuatın yayınlanmasıyla birlikte yeniden artış olabilir” yorumunu yaptı.

Konut almak isteyenlerin talip oldukları evleri daha fazla sorgulamaya başladıklarını dile getiren Babacan, “Depremden önce yüksek katı sorun etmeyen alıcılar şimdi sorgulamaya başladı” dedi.

İptaller, deprem riski yüksek bölgelerde

Depremden sonra yeni evim kampanyasında ciddi iptaller olduğunu söyleyen Mars Genel Müdürü Hakan Bucak, “Bankacılık sisteminden dolayı başvurulara cevap verilemiyordu. Depremde olunca başvuru sırasında olanlar taleplerini iptal ettirdi. Bu durum özellikle Bakırköy, Avcılar gibi deprem riski yüksek bölgelerde görüldü. Ancak riskli alanda değilse pek iptaller olmuyor” dedi.

Bu durumun kampanya kapsamında hedeflenen 100 bin konut satış rakamlarını etkileyeceğini söyleyen Bucak, “Bu kampanyada 3-4 ayda 100 bin konutun eriyeceğini düşünüyorduk. Ancak şimdi depremden dolayı bu süreç uzayacak. İptaller dışında bu sistemin gelir grubuna uygun vatandaş sayısının çok fazla olmaması da bir etken” diye konuştu.

Konut kredilerinde üst limit 250 bin TL

Kampanyanın başlamasıyla kampanya koşullarına uygun olan Maltepe’deki projelerine bir anda 50 kişinin kaparosunu yatırıp başvuru yaptığını söyleyen Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysan, “Ancak sadece 2 kişi kredi alabildi. Geri kalanları ise kredi alamıyoruz diye başvurularını iptal etti” dedi.

Konut kredilerinde limitler artırılmış olsa da kamu bankalarında üst limit uygulamasından vazgeçilmedi. Kamu bankalarından kaynakların verdiği bilgiye göre konut kredilerinde üst limit 250 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Yeni evim kredileri ise bu limitin dışında bulunuyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre yeni evim kredisi hak sahipleri sınırlı olduğu için konut kredilerinin çoğunluğu üst limitli olarak kullandırılıyor.