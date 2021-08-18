Yeni bir dinci vakıf daha kuruldu: Tasfiye edilirse mal varlığı onlara gidecek...

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile İnsani Selamet Yardımlaşma Vakfı adıyla yeni bir vakıf kuruldu.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 17 Mart tarihli kararı ile İstanbul’da “İnsani Selamet Yardımlaşma Vakfı” kuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin ilanı da dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tasfiye edilirse mal varlıkları nereye gidecek?

Beş kişinin yönetim kurulu olarak belirlendiği vakfın, tasfiye edilmesi halinde arta kalan mal varlığının aktarılması için belirlenen vakıflar ise dikkat çekti. Bu kapsamda, vakfın sona ermesi halinde mal ve hakların devri için İHH İnsani Yardım Vakfı, çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı ve iktidara yakınlığıyla bilinen İlim Yayma Vakfı olmak üzere 3 vakıf belirlendi. İlim Yayma Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yapıyor. Vakfın kurucuları arasında ise eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da bulunuyor.