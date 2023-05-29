Yeni bakanlar için 'çok büyük sürprizler var' iddiası

Dün yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan'ın yeni bakanları ne zaman açıklayacağı merak edilirken, gazeteci Candaş Tolga Işık edindiği kulis bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni bakanların Cuma günü açıklanacağını öne süren Işık'a göre mevcut bakanlardan yalnızca 2 ismin devam etme ihtimali var.

Işık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Bakanlar Kurulu cuma günü açıklanacak. Çok büyük sürprizler var. Eski kabineden sadece 2 kişi devam edebilir ama o da net değil. Tamamen yeni bir Bakanlar Kurulu ihtimali çok kuvvetli. Kulisleri toparlayıp yazacağım..."