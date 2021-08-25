'Yeni bakan MEB'de kadrolara Işık tarikatını yerleştiriyor' 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya T24’den Gökçer Tahincoğlu’na yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı’na ilişkin iddialarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in henüz TBMM’de yemin etmemiş olmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yoluyla bakanlıktaki kadroları değiştirmeye başladığını, eski bakan Ziya Selçuk döneminde yapılmayan bazı atamaların da bu süreçte yapıldığını öne süren Kaya, yeni bakanın, bazı kadrolara, Işık cemaatine yakın isimleri getirdiğini iddia ederek şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanı’nın şu anki durumu da ilginçtir. Bakan daha Meclis’te yemin edemedi ama göreve başladı. Sistem o kadar ucube ki; yemin etmemiş bakan şu anda genel müdürleri, daire başkanlarını değiştiriyor. Kendi imza attığında döneceğini biliyor, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bunu yapıyor. Ankara, İzmir İl Milli Eğitim müdürlerini değiştiriyor. Bakanlık içerisinde genel müdürlerden başladı, daire başkanlarına kadar Işık cemaatinin kadrolarını yerleştiriyor.

"Ziya Selçuk döneminde İnsan Kaynakları Genel Müdürü yapmak istedikleri kişi Erdoğan’ın köylüsü. Selçuk bu kişiyi atamadı. Mahmut Özer geldi, geldiğinin ikinci günü bu kişiyi genel müdür yaptı. Aslında bu kişi eğitim camiasından yetişmiş bir isim. Yeni bakan, bu ismi atayarak istenileni yaptı ama diğer kadrolara da kendi istediklerini atadı. Ancak artık kendi kadrolarına dahi tahammül edemiyor.

“Bakanlıkta üç dört farklı yapı var. Bu yapılar kavgalılar. Gece üçte genelge gönderildiği bile oldu bakan bilmeden. Köşe taşları tutulmuş. İnşaat ve yapı işlerine bir tarikat, insan kaynaklarına bir tarikat, yurt dışı eğitim daire başkanlığına başka bir tarikat bakıyor. Bakanlıkta aslında ne bakan konuya hakim, ne de saraydaki Eğitim Politikaları Kurulu hakim.

"Tamamen içeride birbirini yiyen bir süreç var. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde de böyle bir tablo var. Kaymakam ve valilerle yetki savaşları yaşanıyor. Erdoğan, yukarıdan talimat veriyor ama bu talimatın uygulaması da değişiyor. Her tarikat, her cemaat kendine göre hareket ediyor. TÜRGEV ile Ensar tamamen ayrı ayrı çalışmalar yapılıyor. Bu cemaatlerin camileri bile ayrıdır.

Bakanlık o hale dönüştü.

‘Bazı öğretmenevlerinde harem-selamlık uygulamalar'

"Şimdi bazı öğretmenevlerinde harem-selamlık ayrıştırması başlattılar. Sadece kadınların kaldığı bölümde eşinizle kalamıyorsunuz örneğin. Bu uygulamayı henüz alenileştirmediler ancak dikkatle izliyoruz. Özellikle öğretmenevi müdürlerinin değişimini takip edeceğiz. Bakanın bu konudaki sessizliği de beni korkutuyor. Büyük kentlerde de okullarda sigara odası ya da başka isim altında kadın ve erkek öğretmenlerin odalarını ayrıştırıyorlar. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen hemen her okulda var. Bu tür uygulamalara tepki gösterirler, güvencemiz onlar.

‘Eğitim emekçilerine güveniyorum'

Tüm bu ürkütücü tabloya rağmen ben öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin cumhuriyet devrimlerine sahip çıkacaklarını düşünüyorum. Her şey bitti, dediğimiz anda öğretmen küllerinden yeniden doğar. Eğitim emekçilerine sonuna kadar güveniyorum. Koşullar zor olsa da inançları bitmedi, bitmez. 20 yılda hedeflerine ulaşamadılar."