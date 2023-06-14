Yeni asgari ücret için dün ilk toplantı yapılırken, zammın bayram öncesi netleşeceği ifade edildi.
Toplantı sonrası AKP'ye yakın Sabah gazetesi, yüzde 30 zam kritik eşik dedi, bu oranla birlikte "net ücret 11 bin 57 lira olacak" ifadesini kullandı.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yeni asgari ücret için 'kritik eşik' belirlendi
AKP'ye yakın Sabah gazetesi, yeni asgari ücrette kritik eşiğin yüzde 30 zam ve 11 bin lira olduğunu duyurdu.
Haber Merkezi
Yeni asgari ücret için dün ilk toplantı yapılırken, zammın bayram öncesi netleşeceği ifade edildi.
Toplantı sonrası AKP'ye yakın Sabah gazetesi, yüzde 30 zam kritik eşik dedi, bu oranla birlikte "net ücret 11 bin 57 lira olacak" ifadesini kullandı.