Yeni asgari ücret için 'kritik eşik' belirlendi

AKP'ye yakın Sabah gazetesi, yeni asgari ücrette kritik eşiğin yüzde 30 zam ve 11 bin lira olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

Yeni asgari ücret için dün ilk toplantı yapılırken, zammın bayram öncesi netleşeceği ifade edildi.

Toplantı sonrası AKP'ye yakın Sabah gazetesi, yüzde 30 zam kritik eşik dedi, bu oranla birlikte "net ücret 11 bin 57 lira olacak" ifadesini kullandı.

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