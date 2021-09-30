Yeni anayasa teklifi yılbaşından önce açıklanacak: AKP'nin 'başbakanlık' kararı belli oldu

AKP'nin yeni anayasa çalışmasında sona geldiği, yeni anayasa teklifinin yılbaşından önce kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi.

'Havuz gazetesi' Sabah'ta yer alan habere göre, AKP, muhalefetin parlamenter sistem teklifine kapıları kapattı.

Bakanların bir kısmı Meclis'ten seçilecek, güvenoyu geri gelecek

Habere göre, AKP'nin yeni anayasa düzenlemesinde bakanların bir kısmının parlamentodan seçilmesi öneriler arasında yer alıyor.

Mevcut sistemde milletvekili bakan olduğunda milletvekilliği düşüyor ve bakanlık görevi sona erdiğinde ise geri dönemiyor. Milletvekilinin bakan olunca vekilliğinin dondurulması, görev süresi bittiğinde ise geri dönmesinin önünün açılması öneriler arasında.

Parlamenter sistemde hükümetler güvenoyu ile göreve başlıyordu. Ancak başkanlık sisteminde böyle bir mekanizma bulunmuyor. AKP'nin önerilerden biri de bakanların tümünün ya da Milli Savunma, Adalet, İçişleri, Dışişleri bakanlarının güvenoyu almaları.

Meclis'in denetim yetkisinin güçlendirilmesi için gensoru uygulamasının geri getirilmesi de öneriler arasında. Bu kapsamda bakanlar için belli sayıları bulmak koşulu ile gensoru önergesi verilebilecek.

Bir başka öneri de sözlü soru önergesi uygulamasının yeniden getirilmesi. Milletvekilleri geçmiş dönemde yani parlamenter sistemde olduğu gibi sözlü soru önergesi verebilecek. Bakanlar belli günlerde TBMM'ye gelip milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

'Başbakanlığın geri gelmesine, yüzde 50+1 barajının düşürülmesine sıcak bakılmıyor'

Habere göre, AKP, muhalefetin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' teklifine ise sıcak bakmıyor.

Başbakanlık makamının geri gelmesi, Cumhurbaşkanlığında yüzde 50+1 barajının düşürülmesi gibi önerilere de iktidar partisinin sıcak bakmadığı belirtiliyor.