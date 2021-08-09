Yeni Anayasa: Parti kapatmalarda Meclis'li formül

MHP’nin açıkladığı yeni anayasa çalışmasını da baz alan iktidarın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin “MHP’nin de itiraz etmeyeceği bir düzenlemeye yer vereceği” konuşulurken “herhangi bir partiye kapatma davası açılması için Meclis’ten onay alınması” formülü üzerinde duruluyor.

Buna göre, siyasi parti kapatmalarında da “aynı milletvekili dokunulmazlıklarındaki gibi bir sürecin işletileceği, yargının bir siyasi parti hakkında hazırladığı iddianamenin önce Meclis’te kurulacak bir komisyonda, sonra da TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine zemininin hazırlanacağı” kaydediliyor. Benzer uygulamanın başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinde de olduğu ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre iktidar cephesi, hazırladığı anayasa çalışmasını sonlandırdıktan sonra ittifak ortağı MHP ile paylaşacak. Ancak iktidarın anayasa çalışmasının MHP’nin hazırladığı çalışmadan bağımsız olmayacağını, birbiriyle uyuşacağı ifade ediliyor.