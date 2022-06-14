Yeni 'altılı ittifak' iddiası

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Twitter'da beğendiği bir paylaşımın ardından yeni ittifak iddiası gündeme geldi.

Sarıgül, "Evet sonunda kulisler başladı ve 3. ittifak gündemde! Bu ittifak için siz ne düşünüyorsunuz acaba? Yeni ittifak geliyor" notuyla Twitter'da paylaşılan bir videoyu beğendi.

Söz konusu videoda da ise ittifakın içinde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül,Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş'ın olduğu iddia edildi.