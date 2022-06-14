Kulis bilgisi: Saray'da Nebati'nin affını isteyen 3 isim

Halk TV'nin Youtube kanalında, 'Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan ile B YÜZÜ' programının yeni bölümü yayınlandı.

Programın yeni bölümünde gazeteci Barış Pehlivan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin AKP'ye yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Medya'nın hedefinde gibi göründüğünü ifade ederken, gazeteci Barış Terkoğlu ise "Nebati'nin bu işi beceremediğini söylüyorlar" dedi.

Nebati'nin Berat Albayrak'ın vekili olarak bakanlığı yürüttüğünü ve bu vekilliği bile tam hakkınca yapamadığının görüldüğünü ifade eden Terkoğlu, "Hükümet medyasından 'Bu iş pek olmuyor' türünden ifadeler gelmeye başladı" dedi. Terkoğlu, Turkuvaz Medya'ya bakarak Nebati'nin önümüzdeki günlerde koltuğunu devretme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Pehlivan ise, içinde bulunduğumuz 'Ucube Sistem' ile birlikte politikalar kurullarının kurulduğunu ve 'Ekonomi Politikalar Kurulu'nun da olduğunu ifade ederek, "Başında Erdoğan var, oradaki üç üye, Yiğit Bulut, Cemil Ertem ve Meltem Taylan Aydın. Bu üç üyenin de bizzat Nurettin Nebati'nin görevden alınmasını istediği ve bunun için çalıştığına dair kulisler var" dedi.

"Altını çiziyorum" diyen Pehlivan ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Saray'da da, sadece Turkuvaz Medya'da, sadece eski Hazine ve Maliye Bakanı, Damat ekibinde de değil, Saray'da da Nurettin Nebati'nin görevi bırakması gerektiğini düşünen başdanışmanlarından, Ekonomi Politikaları Kurulu üyelerinden bahsediyorum.

Yiğit Bulut, Cemil Ertem ve Meltem Taylan Aydın. Bu insanlar hem Nebati'nin görevden alınmasını istiyor hem de, iddia o ki, medyada bazı Nebati'ye eleştirel yaklaşan isimlerin perde arkasında bu isimler var. Hem doğrudan hem de dolaylı olarak Nebati'nin bazı gizli toplantılardaki ve bazı açık toplantılardaki açıklamalarının olay çıkartacağı bildikleri için medyaya servis ettiklerine dair iddialar benim kulağıma geliyor"