Yeni Alman hükümeti belli oldu

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SDP), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) kuracağı koalisyon hükümetinde yer alacak isimler belli oldu. SDP 6, Yeşiller 5, FDP ise 4 bakanlık alacak.
DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya'da 26 Eylül'de yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkan SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz'un yarın sabah Alman Meclisi'nde başbakanlığa seçilmesi ve yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Böylelikle, 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel ve Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) dönemi sona erecek. Aynı gün yeni kabine üyelerinin de yemin ederek görevlerine başlamaları öngörülüyor
Kabinedeki kadın bakan sayısı da daha önce olmadığı kadar yüksek. Buna göre, 17 üyeli yeni kabinede, dokuz erkek, sekiz kadın bakan görev yapacak.
Almanya'da partilerin renkleri nedeniyle "trafik lambası koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinde, SPD başbakanlık ve başbakanlık müsteşarlığının yanı sıra 6, Yeşiller 5, FDP ise 4 bakanlık alacak.
Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin kuracağı yeni koalisyon hükümetinde şu isimler yer alacak:
-
Başbakanlık: Olaf Scholz (SPD)
-
Başbakanlık Müsteşarlığı: Wolfgang Schmidt (SPD)
-
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı: Hubertus Heil (SPD)
-
İçişleri ve Yurt Bakanlığı: Nancy Faeser (SPD)
-
Savunma Bakanlığı: Christine Lambrecht (SPD)
-
Sağlık Bakanlığı: Karl Lauterbach (SPD)
-
İmar Bakanlığı: Klara Geywitz (SPD)
-
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı: Svenja Schulze (SPD)
-
Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı: Robert Habeck (Yeşiller)
-
Dışişleri Bakanlığı: Annalena Baerbock (Yeşiller)
-
Aile, Kadın ve Gençlik Bakanlığı: Anne Spiegel (Yeşiller)
-
Çevre ve Doğa Koruma Bakanlığı: Steffi Lemke (Yeşiller)
-
Gıda ve Tarım Bakanlığı: Cem Özdemir (Yeşiller)
-
Maliye Bakanlığı: Christian Lindner (FDP)
-
Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı: Volker Wissing (FDP)
-
Adalet Bakanlığı: Marco Buschmann (FDP)
-
Eğitim Bakanlığı: Bettina Stark-Watzinger (FDP)