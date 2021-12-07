Yeni Alman hükümeti belli oldu

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SDP), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) kuracağı koalisyon hükümetinde yer alacak isimler belli oldu. SDP 6, Yeşiller 5, FDP ise 4 bakanlık alacak.

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya'da 26 Eylül'de yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkan SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz'un yarın sabah Alman Meclisi'nde başbakanlığa seçilmesi ve yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. Böylelikle, 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel ve Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) dönemi sona erecek. Aynı gün yeni kabine üyelerinin de yemin ederek görevlerine başlamaları öngörülüyor

Kabinedeki kadın bakan sayısı da daha önce olmadığı kadar yüksek. Buna göre, 17 üyeli yeni kabinede, dokuz erkek, sekiz kadın bakan görev yapacak.

Almanya'da partilerin renkleri nedeniyle "trafik lambası koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinde, SPD başbakanlık ve başbakanlık müsteşarlığının yanı sıra 6, Yeşiller 5, FDP ise 4 bakanlık alacak.

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin kuracağı yeni koalisyon hükümetinde şu isimler yer alacak: