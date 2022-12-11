Yeni Akit'in gündemi çocuk istismarını aklamak: 'Din düşmanları yine yapacaklarını yapmışlar'

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşında 'evlendirilip' istismara maruz bırakılmasını "senaryo" olarak nitelendirirken, Yeni Akit'in yazarlarından Ali Akben ise cinsel istismara ilişkin "Tüm kindarlar var güçleri ile yüce dinimiz İslam’a bir kez daha saldırmak için dört bir koldan var güçleri ile çalıştılar ve amaçlarına bir kere daha tam ulaştılar" dedi.

Söz konusu çocuk istismarına gösterilen tepkiler için "Din düşmanları yine yapacaklarını yapmışlar" diyen Akben, "Münferit bir olay üzerinden kopartılan fırtına ister istemez 28 Şubatçıları akla getiriyor" ifadelerini kullandı.

Akben yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kindarlar var güçleri ile yüce dinimiz İslam’a bir kez daha saldırmak için dört bir koldan var güçleri ile çalıştılar ve amaçlarına bir kere daha tam ulaştılar maalesef. Ana muhalefetten yavru muhalefete kadar nerede ise tüm muhalif unsurlar tek bir ses ve tek bir nefes olup bu sisli ortamda her zaman olduğu gibi yine Erdoğan düşmanlığının fitilini ateşlemekten çekinmediler. Münferit bir olay üzerinden kopartılan fırtına ister istemez 28 Şubatçıları akla getiriyor. O gün sosyal medya bu kadar etkin olmadığı için televizyonlar vasıtası ile milletin gözünün içine bakarak yalan ve iftira ticareti yapıp buldukları konu mankenleri ile cuntacıları da kullanarak ülkemizi yıllarca patinaj yaptırarak geriletmişler Müslümanları sokağa çıkamaz hale getirmişlerdi.

Son 20 yıldır çeşitli bahanelerle benzer kalkışmalar devam etmiş; kiminde üç beş ağaç, kiminde çıkartılan yangınlar, kiminde pandemi süreci ile ilgili olağandışılıklar ve ekonomik çalkantılardan yaralanmak istemişler ama sağduyu sahibi millet oturun oturduğunuz yerde diyerek bu güruhun cesaretini kırmıştı. Tam böyle bir zamanda cemaziyeli karışık terör sevici bir yazar bozuntusu öyle bir yumurtladı ki, mal bulmuş mağribiciler gerçekliğine, başına sonuna bakmaya bile gerek duymadan sosyal medya mecralarından milletin dinine diyanetine bir kez daha saldırıya geçip hedefledikleri kaos ortamına doğru hızlı bir şekilde milleti savurdular. Aradan birkaç gün geçtikten sonra olayın üzerindeki sis perdesi kalktıkça gördüklerimiz maalesef daha öncekilerden pek farklı değil. Din düşmanları yine yapacaklarını yapmışlar.

Savcılığa intikal eden münferit bir olay üzerinden hazırlanan iddianamenin başından sonundan tırtıkladıkları beylik kelime ve cümleler üzerinden karar verdikleri infazı gerçekleştirerek bir kez daha cami avlusuna bevletme cüretini göstermişler."