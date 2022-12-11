Yeni Akit yazarı İsmailağa Cemaati'ndeki çocuk istismarına 'senaryo' dedi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşında 'evlendirilip' istismara maruz bırakılmasının iftira olduğunu iddia etti.

Söz konusu çocuk istismarının "senaryo" olduğunu öne süren Karahasanoğlu, "Hocayı ve onun şahsında tüm dindarları buradan vurabiliriz' demişler.. Bu senaristlerin imdadına, bunalımdaki kızımıza psikologluk hizmeti verenler yetişmiş" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Birileri bize, 'Aaaa. Cambaza bak' derken..Cambazlığın filmini çeviriyorlarmış..LGBT’li psikologların doldurması ile.. Bir hocamızın kızı, önce 'Tecavüz, evli kişiler arasında da olabilir.. Bu da suçtur' diye yola çıkmış.. 'Bu söylem, toplumda pek itibar görmez. Bunu biraz süslendirmemiz lazım' diyen senaristler... 'Aaaa. Bulduk.. Siz 18’e gelmeden, 15’de evlenmişsiniz ya.. ABD ya da birçok avrupa ülkesi, bu yaşı sorun etmese de, onların kimisinde 14, kimisinde 15’de evlenme geçerli olsa da. CHP’nin dayatması ile, Türkiye’de ‘15 yaşın altında evlilik olmaz, olsa bile tecavüz sayılır’ düzenlemesi geçirildiğine göre. Hocayı ve onun şahsında tüm dindarları buradan vurabiliriz' demişler.. Bu senaristlerin imdadına, bunalımdaki kızımıza psikologluk hizmeti verenler yetişmiş: 'Çok güzel. Biz bu senaryoyu şöyle değiştirelim. İki tane ilaç verelim. Bu kıza hayaller gördürelim.. 6 yaşındaki beyaz giysisini, düğün elbisesi sansın.. Böylece, hacıları-hocaları, 6 yaşındaki çocuklara tecavüz ediyor gibi gösterelim.

Filmin senaryosunu böyle değiştirmişler ve hayata da geçirmişler.. Ardından Kültür Bakanı’na mikrofon uzatılmış: 'Ne dersiniz bu filme.. Pardon yanlış oldu. Bu kızın başından geçenlere ne dersiniz’ diyecektik.' AK Parti’nin göreve getirdiği Kültür Bakanı da, almış sazı eline ve döktürmüş: 'Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz.' Üç gündür anlatıyoruz.. 6 yaşta bir evlilik olmadığını, fotoğraftaki gelinlik gibi gösterilen elbisenin bir tören için giyildiğini, halen bekar kız kardeşlerin de benzer elbiseleri giydiğine dair fotoğrafların olduğunu, 6 yaştaki kızın ‘kocam’ dediği kişi ile 15 yaşına kadar fotoğrafı olmadığını, zaten evdeki tüm bireylerin; anne-baba-kızkardeşler-abi tarafından iftiraların yalanlandığını, hatta aynı anne-babanın iki kızının şu an 19 ve 21 yaşlarında olmasına rağmen bekar olduklarını belirttik.. Atılan iftirayı gözler önüne serdik.. Üç gün boyunca biz cambaza bakarken, başka cambazların arka planda neler kotardıklarını ise kaçırdık.."