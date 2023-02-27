Yeni Akit taraftarları hedef almaya devam ediyor: 'Artık deşifre edilmelidir'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit'in yazı işleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, dün oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında atılan "Hükümet istifa" tezahüratına ilişkin "Depremzede çocuklara, oyuncak yardımı yapacak kadar hassas sporseverlerin arasına saklanan, bir avuç beyaz Türk, artık deşifre edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, "Stadı yaptır, sonra istifa de, nankörlük başka nasıl olur?" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

'Nankörsünüz' dersek, ağır mı kaçar?'

"On binlerce seyirci arasında, 100 kadar siyah-beyazlı Beyaz Türk, dün 'Hükümet istifa' diye bağırdı. Nerede bağırdı? İstifa çağrısı yaptıkları Tayyip Erdoğan’ın, büyük suçlamaları göze alarak inşaasını durdurtmadığı statta o sloganı attılar..

Şimdi Beşiktaş’ın bu Beyaz Türklerine de, 'nankörsünüz' dersek, ağır mı kaçar? Ağır mı kaçar, yoksa hafif mi kalır, anlamak için soralım: 'Hükümet niye istifa edecek?' Vodafone stadını, İstanbul’un en değerli alanını Beşiktaş’a verdikleri için mi?

Devlete sızan FETÖ’cü ahlaksızların, Vodafone stadı inşa edilirken yaşanan aksaklıklar üzerinde, 'Tayyip Erdoğan stadın yapımı için şöyle destek verdi.. Anıtlar Kurulu kararını böyle by-pass etti' suçlamalarını göğüsleyip, 'Biz başladığımız işi yarım bırakmayız' dediği için mi?

'Gezi isyanında çarşı grubu bize büyük nankörlük yaptı ama. Biz olayları şahsımız açısından değerlendirmiyoruz. Diğer futbol takımlarına ne kolaylıklar gösterildi ise, Beşiktaş’a da o kolaylıklar eşit şekilde gösterilecek' dediği için mi?

'Bir avuç beyaz Türk, artık deşifre edilmelidir'

Depremzede çocuklara, oyuncak yardımı yapacak kadar hassas sporseverlerin arasına saklanan, bir avuç beyaz Türk, artık deşifre edilmelidir..

Fenerbahçe maçı sonrasında, Beyaz Türklerin yaptıkları o ahlaksız sloganlara rağmen, sarı-lacivertli taraftarların büyük çoğunluğunun 'Türkiye bizim canımız, yaralarımızı birlikte saracağız' afişleri açması, oynanan oyunu çok net olarak bize gösteriyor..

Tam bu noktada.. Futbol Federasyonu’nun, atması gereken adımlar var.. Üç tane nanköre, statların teslim edilmemesi için.. Sporun, milyonlarca liralık millet kesesinden sağlanan desteklerle şımarıp, semirmemesi için.. Bu nankörlüğe imza atanların tek tek tespit edilip, statlara girme yasağı getirilmelidir.. Bu yönde düzenlemeler zaten mevzuatımızda var..

O görüntülerin tamamı incelenmeli. Spor ile alakasız, siyasi içerikli slogan atanların hepsi tespit edilip, statlara girmeme müeyyidesi ile cezalandırılmalıdırlar. Yoksa.. Bugün mevzuata aykırı olarak, bu sloganı atanlar. Yarın başka kanunsuz fiillere de imza atarlar.."