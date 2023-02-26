Yeni Akit yazarından 'istifa' tezahüratı yapan Fenerbahçelilere: 'Ulan ahlaksızlar...'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit'in yazı işleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, dün oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında atılan "Hükümet istifa" tezahüratına ilişkin "Ulan ahlaksızlar, millet 20 yıldır sizi eze eze, o hükümetin üyelerini seçiyor. Sizin desteklediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi de 70 yıldır seçim kazanamıyor.." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligde ilk kez sahaya çıkan iki takımın maçında Fenerbahçeli taraftarlar, "Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!" tezahüratı yaptı.

Karahasanoğlu, "Statta slogan atarak hükümet değişmez 'ulan" başlıklı yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Soytarılıkta zirve yaptılar'

"Deprem sonrası ilk lig maçı idi.. Depremzedelerle dayanışma amaçlı sloganlar bekleyeduralım.. Onlar, her zamanki türden, spor üzerinde siyasete soyundular.. 'Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!' küstah sözleri ile soytarılıkta zirve yaptılar.. Yalan diyorsanız, başkanınız Ali Koç’a sorun.. 4 yıl önce, büyük vaadlerle Fenerbahçe’ye başkan oldu..

'Dip dalgası' ile gelmişti, ramazan ayında kongre konuşmasını yaparken, gündüz vakti binlerce kişinin karşısında su içmeyi maharet sanmıştı.. Fenerbahçe’nin bugün geldiği noktayı hep birlikte görüyoruz. Transfer ettiği kaç futbolcuyu kapının önüne koydu, sayan var mı? Beni çok ilgilendirmez, onlar takımlarının bu halinden memnun iseler.. 'Ve Ramazan ayında su içmek çok güzel bir hareketti' diyorlarsa.. '4 senedir ligde hiçbir iddia sahibi olamamak, çok büyük bir başarı' diyorlarsa..

'Bahtları böyle devam etsin' derim, geçerim... Ama bir futbol maçı oynanırken, siyasi slogan atılıyorsa.. '20 yıl oldu istifa ulan”' diyerek hakaretle devam ediliyorsa.

'İstifa istiyorsanız, başkanınız Ali Koç’tan isteyin'

Tam da o sloganı atan ahlaksızlara hitap ederek söylemem gerekirse:

'Ulan ahlaksızlar, millet 20 yıldır sizi eze eze, o hükümetin üyelerini seçiyor. Sizin desteklediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi de 70 yıldır seçim kazanamıyor..' derim..

'Eski günler geçti, darbe yapıp yönetime el koyma dönemi bitti' derim.. 'Millet kimi seçerse, o iktidara gelir' derim.. 'Statlarda slogan atarak, hükümet değiştiremezsiniz' derim..

'İstifa istiyorsanız, başkanınız Ali Koç’tan isteyin' derim.. 'Gezi isyanında Divan otelini çapulculara açan başkanınız, üç hafta oldu, depremzedelere otelini açamadı. İstifa etmesi gereken birisi varsa, o da sizin Başkanınız' derim.."