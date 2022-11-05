Yeni Akit, öğrecilere hijyenik ped yardımı yaptığı için İBB'yi hedef aldı: 'Cinsel Taciz'

Gerici yayın organı Yeni Akit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine hijyenik ped yardımında bulunmasın 'cinsel taciz' olarak nitelendirdi.

Yeni Akit İBB ve Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldığı haberinin başlığını "Ekrem'den üniversiteli kızlara cinsel taciz" koyarken, haberin içerisinde ped yardımına "Dağıtacak başka bir şey bulamadınız mı?" ifadeleriyle tepkiler geldiğini de iddia etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise hijyen kitini sosyal medya hesabından paylaşan bir öğrencinin paylaşımını alıntılayarak "Hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Polat, "Kadınların sıkıntılarının farkındayız, hijyen pedi desteğine yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık" dedi.

Haberi değiştirdiler

Öte yandan Yeni Akit'in tepkilerden sonra haberini değiştirdiği görüldü. Haberin içerisinden "cinsel taciz" ifadeleri kaldırılırken, başlıksa "Ekrem'den üniversiteli kızlara anlamsız hediye" şeklinde değiştirildi.