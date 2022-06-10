Yeni Akit, Ebrar Karakurt'u hedef aldı

Yeni Akit, A Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt'u cinsel yönelimi üzerinden hedef aldı. Gerici gazete Karakurt'un takım arkadaşları ile aynı soyunma odasına girmemesini istedi. Yeni Akit, Karakurt'un özel hayatına ilişkin ise "sapkın bir yakınlaşma" gibi ifadelere yer verdi.

"Ebrar Karakurt'un rezilliğine göz yuman Voleybol Federasyonu'na tepki yağdı!" başlıklı Yeni Akit haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Eşcinsel bir sapkın olduğunu beyan edip, kadınlara ilgi duyduğunu açıklayan Ebrar Karakurt'un rezilliklerine göz yuman Türkiye Voleybol Federasyonu, kadınlardan etkilenen bir kadının takım arkadaşları ile aynı soyunma odasına girmesine, aynı ortamı paylaşmasına müsaade etti.

Rezil yaşamını kamuoyunun gözünün içine sokan, sapkınlık destekçisi medyanın propagandasını yürüttüğü Ebrar Karakurt, önlem alınmaması sonucunda takım arkadaşı Beliz Başkır ile de sapkın bir yakınlaşma yaşadı."