Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt'u hedef aldı

Gericilerin milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a yönelik saldırıları sürüyor.

Cübbeli Ahmet adlı gerici, paylaştığı bir videoyla milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef aldı, "Kadın kadınla lezbiyenlik ettiğinin resmini paylaşıyor, ondan sonra Milli Takımda oynuyor. Biz itiraz ediyoruz. Bize ‘ne fitne çıkarıyorsun’ diyorlar. Kendi kendine ne günah işliyorsan Allah’la senin aranda beni alakadar etmez. Ama sen internete koyup da niye bütün milletin kızını gelinini bu işlere teşvik ediyorsun?” ifadesini kullandı.

Gerici ismin bu sözleri tepki çekti.