Yeni Akit Bakan Yanık'ı hedef aldı: AKP'de bu bakanlar olmamalı

Yeni Akit yazarı Yaşar Değirmenci, "nefret söylemi kabul edilemez" dediği gerekçesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı hedef aldı.

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı; çocuklarını, ülkelerini, geleceklerini, insanlığı savunan aileleri yalnız bırakmıştır. Üstelik Bakanlığın görevi; çocuklarımızı, kadınları ve aileyi korumaktır. LGBT’lilere sahip çıkarak onlara yapılan protestoları ‘nefret söylemi kabul edilemez’ diyenden aile bakanı olur mu?" diyen Değirmenci, yazısına şöyle devam etti: "‘Otoriteler cinsiyet konusunun biyolojik bir patoloji değil, psikolojik olduğuna dikkat çeker. 3 yaşına kadar cinsel kimlik belli olmaya başlar, 5 yaşında kesinleşir.’ Bu bilgisizlikleri söylemek de cehaletinin ispatı! İslâm’a ve fıtrata aykırı cümle. Cinsiyet biyolojiktir. Cinsel kimlik de yaradılıştan ve doğuştan gelir. Cinsiyet farklılığı daha ana karnında başlar. Ana olmayandan aile bakanı! Kadının kadın, erkeğin erkek, çocuğun çocuk, ailenin aile olarak sürdüğü yaşama tarzı, ‘nefret söylemi’ değil, insanın varoluş hakkıdır. Cinsiyetin biyolojik ve doğal olduğunu kabul etmeden, sadece ‘psikoloji’dir demek fıtratı, yaradılışı bilmemek veya inkârdır. Ak Parti gibi ümmetin, insanlığın ümidi mazlumların umudu olmuş, AK Parti’de bu bakanlar olmamalı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın hali bu!"