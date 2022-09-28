TOGG için ilk fiyat bilgisi ortaya çıktı

TOGG otomobilleri için üretim çalışmaları sürerken, fiyat konusu tartışma konusu olmuştu.

Açılışı 29 Ekim’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçileceği belirtiliyor.

İHA'da yer alan habere göre, TOGG’un C-Segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonlarının düşük ÖTV diliminde yer alması beklenirken, modellerin 60 bin ile 70 bin Euro arasında fiyatlandırılması bekleniyor.

SUV modellerin satışa çıkacağı dönemde sedan modellerin üretimine geçecek fabrikada 2024 yılı itibariyle TOGG’un Hatchback modeli de üretilecek.