Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş çıkışı: 'Aday gösterilecekse biz varız'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Akşener muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili "Hem kazanacak bir aday, hem de aklı başında, devlet deneyimi olan bugünkü tuhaflıklara müsaade etmeyecek bir aday ortaya konulacak." dedi.

Ayrıca "Ne Mansur Yavaş'ın ne de Ekrem İmamoğlu hakkında olumsuz düşünceye sahip olmadığını belirten Akşener, "İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır." ifadelerini kullandı.