Yeni Aile Bakanı Göktaş: Aile ile ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz

28 Mayıs Seçimleri'nin ardından açıklanan yeni kabine üyelerinin devir teslim törenleri devam ediyor. Yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevini Derya Yanık'tan teslim aldı.

Törende konuşan Derya Yanık, "Sayın Bakanımızın geçmişte yaptığı çalışmaları, enerjisi gençliği kesinlikle şu anda bulunduğu noktayı da çok geliştirerek dönüştürerek ve enerjisi ile ilerleterek yürüteceğinden benim kuşkum yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumumuz açısından da son derece hassas, önemli bir nokta. Tamamıyla neredeyse dezavantajlı gruplara hizmet eden bir yerden bahsediyoruz" dedi.

Yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise açıklamasında "Birlikte yakın zamana kadar çalıştık. Bayrağı kendisinden devralmak bir onur. Türkiye yüzyılı vizyonu ile kurulan Kabine’de aziz milletime hizmet etme şerefini layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Hepsine bu vesile ile şahım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra da aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Türkiye yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz. Türkiye etkin bir sosyal hizmet anlayışı ile tüm dünyada örnek gösterilen bir ülke. Bundan sonra bu doğrultuda aile ile ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Güçlü Türkiye’ye olan inancımızı vurgulamak istiyoruz. Aile ve toplum hizmetlerinde olduğu gibi kadınlar, çocuklar, şehit ve gazilerle ilgili çalışmalarımızı yüzyıl vizyonu ile yürüteceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yapısı ile Türkiye yüzyılına hazır" ifadelerini kullandı.