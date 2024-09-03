Yemin töreni tartışması: AKP 'hakaret kabul edilemez' dedi, Bahçeli MHP'lilerle çelişti

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde edilen "subaylık yemini" tartışmaları devam ediyor.

AKP ve MHP'li isimler tarafından konuya dair yapılan çeşitli açıklamaların ardından bugün iki parti de nihai değerlendirmelerini duyurdu.

Olayı eleştirenlerin geçmişte yaşanmış olan kötü tecrübeler nedeniyle duruma hassasiyet gösterdiğini söyleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, teğmenlere yönelik hakaretlerin de kabul edilemez olduğunu belirtti.

Öte yandan çeşitli MHP'li isimler tarafından destek verilen yemine karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yorumu ise "Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk’le örtülmemeli ve gizlenmemelidir" oldu.

AKP ve MHP'den nihai değerlendirmeler

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ağustos’ta gerçekleştirildi.

Töreninin resmi kısmı bittikten sonra yeni mezun yüzlerce teğmen, dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu'nun eşliğinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı attı. Ardından 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında resmi törenlerden çıkartılan "subaylık yemini" edildi.

Yemindeki “Laik, demokratik Cumhuriyet'e uzanacak eller karşılarında bizi bulacak” ve “Kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır” gibi ifadeler tartışmalara neden oldu. Bazıları söz konusu yeminin Erdoğan ve AKP iktidarına bir mesaj olduğunu iddia ederken, bazıları ise teğmenleri vesayetçilik ve "FETÖ'cülükle" suçladı.

Tartışmaların devam ettiği birkaç günde iktidar cephesinden de muhalefet cephesinden de çeşitli isimler olaya dair değerlendirmelerde bulundu, yorumlar yaptı.

Bugün ise AKP ve MHP'den olaya ilişkin nihai değerlendirmeler yapıldı. MHP Genel Başkını Devlet Bahçeli yazılı açıklama yayımladı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

'Teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez'

Görüntülere dair tepkilere dair eleştirilen saygıyla karşılanması gerektiğini söyleyen AKP Sözcüsü Çelik, eleştiride bulunanların geçmişte yaşanmış olan kötü tecrübeler nedeniyle duruma hassasiyet gösterdiğini ifade etti:

"Bu görüntüler neticesinde birilerinin yaptığı açıklamalara bakarak geçmişte yaşanmış bir takım kötü tecrübelerin anımsatılması, demokratik hafızada iz ve yara bırakmış bir takım olayların gündeme gelmesi konusunda demokratik hakkını kullanan vatandaşların eleştirileri takdir ve saygıyla karşılanmalıdır. Nihayetinde Türkiye'nin geçmişte yaşadığı mevzulara bakılınca, bu konuda dikkate davet etmeleri, titiz olunmasını söylemeleri, hassasiyet göstermeleri önemlidir."

Tartışmalarda iki "kötü niyetli konu" olduğunu söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

"Bir takım siyasetçi, aydın, emekli askerin bu görüntülerden 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete bir mesaj verildi' gibi konuşması, eski vesayet anlayışının diriltilmesi meselesidir. Bir de tabii bunlara cevap vereyim derken milletin imkanlarıyla gözbebeği gibi baktığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez. Bunlar milletin evlatlarıdır."

Bahçeli: Yeminin üzeri Atatürk’le örtülmemeli

Konuya dair yazılı açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli ise "Dış bağlantılı bir operasyon mekaniği aleni şekilde devrede olduğunu" iddia etti ve "Demokrasi dışı bunalım ve çalkantılara özlem duyan devlet ve millet muhaliflerinin Türkiye’yi müteselsilen her türlü iç ve dış kaynaklı mütehakkim dayatmalara müsait hale getirmek hususunda yoğun çaba sarf ettiği ulu orta meydandadır" ifadelerini kullandı.

"Bilhassa Türk Silahlı Kuvvetleri’ni maksatlı biçimde hastalıklı ve hasmane tartışmaların içine çekme gayreti vahim bir hatadır ve bundan kazanç umanlar sukutu hayale uğrayacaklardır" diyen Bahçeli, şu soruları yöneltti:

Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir?

Buna kim ya da kimler karar vermiştir?

Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır?

Yeminler arasındaki bir bölünmenin gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde veya vatan savunmasında ayrılık ve aykırılık doğurmayacağının teminatı bugünden nasıl verilecektir?

Bahçeli açıklamasını, "Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk’le örtülmemeli ve gizlenmemelidir. 30 Ağustos’u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur" ifadeleriyle noktaladı.

MHP içinde farklı yaklaşımlar

Öte yandan Bahçeli'nin açıklamasından önce konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MHP'li isimler, teğmenlerin kılıçlı yemin törenine destek vermişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı açıklama ile teğmenleri destekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Genç teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır. Bu gençler, Türkiye’nin beka mücadelesinin savunucuları olduğu kadar küresel ülkülerimizin de şerefli üniforma altındaki geleceğidir. Kendilerine güvenimiz tam."

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı ve MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinin başyazarı Yıldıray Çiçek, bugün kaleme aldığı yazısında, teğmenlere ve "Mustafa Kemal Atatürk" sloganına sahip çıkan ifadeler kullanmıştı. Çiçek, yemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bir Türk askerinin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını atması kadar doğal ve meşru bir durum yoktur" demişti.