Yemen'in Taiz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda bir BM görevlisi öldü

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentindeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, motosikletli silahlı bir kişi, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı bünyesinde çalışan bir kişiye Taiz'in güneyindeki Turbe ilçesinde bir lokantadan çıktığı sırada ateş açtı.

Saldırıda BM görevlisi ölürken birkaç kişi de yaralandı ancak yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Güvenlik güçleri, saldırganı yakalamak ve olayın detaylarının ortaya çıkarılması için çalışma başlattı.

Yemen resmi ajansı SABA da Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Taiz Valisi Nebil Şemsan'ı telefonla arayarak, Turbe'de bir BM görevlisinin ölümü ve diğerlerinin yaralanmasına sebep olan suç çetelerinin yakalanması için talimat verdiğini belirtti.

Alimi, devletin, adaletin yerini bulması, yardım ajansları çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması ve ülkenin her bir köşesinde ihtiyaç sahiplerine kolayca ulaşabilmeleri için gereken tedbirleri alacağını kaydetti.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. (AA)