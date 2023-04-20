Yemen'de yardım dağıtımı sırasında izdiham: En az 78 ölü

Yemen'in başkenti Sana'da Ramazan Bayramı öncesinde iki tüccar tarafından bir okulda düzenlenen yardım dağıtımı sırasında çıkan izdihamda en az 78 kişi yaşamını yitirdi ve 150'den fazla kişi yaralandı.

El Mesire televizyonu yaralılardan 13'ünün durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Husilerin kontrolündeki Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid çıkan izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine edilmeksizin gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki tüccarın gözaltına alındığını söyledi. Bakanlık olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Husiler: Acı gerçeklikten saldırgan ülkeleri sorumlu tutuyoruz

Yemen'de 8 yıl önce Husilerin iktidara gelmesinin ardından Suudi Arabistan'ın saldırısıyla süren savaşta on binlerce kişi yaşamını yitirdi, milyonlarca kişi yoksulluk ve açlıkla mücadele ediyor.

Yemen'deki savaş Suudi Arabistan ile İran arasında bir vekalet savaşı olarak görülüyor.

Husi Yüksek Devrimci Komitesi Başkanı Muhammed el Husi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdihamın Yemen halkının 8 yıllık savaşın ardından yaşadığı "en kötü küresel insani krizin" sonucu olduğunu söyledi. Muhammed el Husi "Yaşananlardan ve Yemen halkının saldırı ve abluka nedeniyle yaşadığı acı gerçeklikten saldırgan ülkeleri sorumlu tutuyoruz" dedi.