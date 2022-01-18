Yemen'de Suudi öncülüğündeki koalisyondan hava saldırısı: 20'ye yakın ölü

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, başkent Sanaa'da Husilere dönük hava saldırısı başlattığını açıkladı.

Husilere bağlı Al-Masirah TV kanalı, koalisyonun kentte hava saldırısı başlattığını doğruladı. Kentte yaşayanlar, koalisyonun tek hava saldırısı sonucunda bir binada bulunan 14'e yakın kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Twitter'dan açıklama yapan Husiler'in dışişleri bakanı yardımcısı, hava saldırılarında toplamda 20'ye yakın kişinin öldüğünü belirtti.

Yemen'de Suudi ve BAE işgaline karşı savaşan Husiler, dün Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi'deki petrol şirketi ADNOC'a ait bir depoyu hedef alan İHA saldırısı düzenlemişti. Saldırı sonucu akaryakıt tankerleri infilak ederken, başkentteki havaalanı yakınında biri polis üç kişi öldürülmüştü.

Husiler saldırının ardından yaptıkları açıklamada, Abu Dabi'nin ülkedeki askeri işgalinin devam etmesi halinde Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisini hedef almaya devam edeceklerini söylemişlerdi.