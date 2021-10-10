Yemen'de bombalı saldırı: En az 5 ölü

Yemen'in Aden kentinde Pazar günü bomba yüklü bir otomobilin patlaması sonucu beş kişi yaşamını yitirdi.

El Arabiya haber kanalının bildirdiğine göre, tüm kurbanlar sivillerden oluşuyordu. Patlamada beş kişi de yaralanırken bomba yüklü araç saldırısı bir konvoyu hedef aldı. Patlama kent merkezindeki Tavahi semtinde meydana geldi.

Suudi menşeli El Arabiya, saldırının Aden valisini hedef aldığını iddia etti. Ayrıca konvoyda Suudi kukla hükümetinin atadığı Tarım Bakanı da bulunuyordu. Kanal ikisinin de yara almadığını belirtti.

Suudi işgali altında bulunan Aden'de Suudiler tarafından paralı asker olarak kullanılan IŞİD ve El Kaide birliklerinin yanı sıra Suudi müttefiği BAE'nin vekilleriyle Suudi kukla hükümeti arasında yaşanan "anlaşmazlıklar" dönem dönem silahlı çatışmalara ve karşılıklı suikastlere evriliyor.