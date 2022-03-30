Yemen'de ateşkes ilan edildi

Suudi Arabistan işgal ettiği Yemen'de ateşkes ilan etti.

Riyad liderliğindeki işgal koalisyonun sözcüsü Salı akşamı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla Yemen'deki tüm askeri operasyonları durdurduğunu duyurdu. Yemen'deki Husi direnişçiler daha önce Suudilerin kabul etmesi halinde kalıcı olabileceğini söyledikleri üç günlük bir ateşkes teklif etmişti.

İşgalci kuvvetlerin sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki gece yarısından hemen önce yaptığı açıklamada, "Koalisyon Müşterek Kuvvetler Komutanlığı, 30 Mart 2022 Çarşamba (06.00) tarihinden itibaren Yemen'deki askeri operasyonların durdurulduğunu duyurur" dedi.

Maliki, bunun Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) genel sekreteri Dr. Nayif el-Haycraf'ın talebi üzerine, “başarılı istişareler için gerekli uygun koşulların ve mübarek ay Ramazan'da Yemen'de barışı, güvenlik ve istikrarı sağlamak için elverişli bir ortamın yaratılması görüşüyle ​​yapıldığını" söyledi.