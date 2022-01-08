Suudi işgal gücü: Yemen limanları meşru hedeflerdir

Yemen'deki Suudi işgal koalisyonunun sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Malki bugün yaptığı açıklamada, Yemen'de Husilerin iki limanı askeri üs olarak kullandığını öne sürerek limanların meşru askeri hedeflere dönüştüğünü savundu.

Suudi Arabistan'ın başlattığı işgal ülkenin tamamına yayılmış değil. Ülkenin başkenti Sana da dahil olmak üzere birçok nokta Yemen kuvvetlerinin kontrolünde kalırken Suudi işgal kuvvetleri gerilemeye başlamış durumda.

Hudeyde ve Salif limanları, Yemen güçleri tarafından kontrol ediliyor ve Suudiler bunların füzeler, insansız hava araçları ve deniz operasyonları için fırlatma noktaları olarak kullandığını iddia ediyor.

Yemen kuvvetlerinin gövdesini oluşturan Husiler Pazar günü silah taşışan Birleşik Arap Emirlikleri bandıralı bir Suudi gemisine el koymuştu. Suudiler geminin "tıbbi ekipman taşıdığını" savunmuştu.

Suudiler işgalin başlangıcında da ülkenin limanlarını bombalayarak Yemen'in dış dünyayla tüm ilişkisini kesmeyi hedeflemişti. Suudilerin izlediği işgal politikasının sonucu olarak Yemen'de 16 milyon insan yeterli gıdaya erişemezken ve milyonlarca kişiyse kıtlığın eşiğinde bulunuyor. Ülkeyi tamamen ambargo altına alan Suudi Arabistan, Yemen'in gıda veya ilaç almasını engellemeye devam ediyor.