Suudilerin 'tıbbi ekipman' adı altında silah taşıdığı gemiye el konuldu

Yemen'de Suudi işgaline karşı savaşmaya devam eden Ansar Allah (Husiler) "düşmanca eylemlerde" bulunduğunu söylediği BAE bandıralı bir kargo gemisine el koydu.

Sivil görünümlü kargo gemisine ilişkin Suudi Arabistan "hastane ekipmanı taşıdığını" öne sürerken Husiler geminin kargosunun fotoğraflarını yayınladı.

Suudilerin önderlik ettiği işgal koalisyonu, kargo gemisine Yemen'in batısındaki Hudeyde limanı açıklarında el konulduğunu söyledi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea'ysa geminin askeri teçhizat taşıdığını ve "Yemen halkının güvenliğini ve istikrarını hedef alan düşmanca eylemlerde bulunduğunu" söyledi. Sarea "farklı milletlerden" mürettebatın hala gemide olduğunu da sözlerine ekledi.

Geminin Yemen güçlerinin kontrolündeki Hudeyde'nin kuzeyindeki Salif limanına götürüldüğü belirtildi.

2015 yılının Mart ayında gerçekleşen ayaklanmanın ardından Yemen'deki Suudi yandaşı hükümet devrilmiş ve temsilcileri ülkeden kaçmıştı. Suudi Arabistan bu gelişmenin üzerine Yemen'e karşı ağır bir işgal harekâtı başlatmıştı.

6 yılı aşan işgal devam ederken son aylarda Yemen kuvvetleri, işgalcilere karşı kayda değer mevzi kazanmaya başladı.

Suudi işgalciler Yemen'de 2021'in başına kadar 100 bin kişinin ölümüne yol açtı. BM verilerine göre Suudi ambargosu nedeniyle 24 milyon Yemenli insani yardıma muhtaç konumda, 10 milyondan fazla Yemenliyse kıtlıkla boğuşuyor. BM, Yemen'deki Suudi işgalinden doğan krizi modern zamanın en büyük insani krizi olarak nitelendiriyor.