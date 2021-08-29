Yemen kuvvetleri, işgalci işbirlikçilerini vurdu: 30 ölü 60 yaralı

Yemen kuvverleri, Suudi Arabistan'ın kurduğu kukla hükümete bağlı paralı askerlerin Lahj eyaletindeki mevzilerini vururken Riyad'da bulunan yetkililer en az 30 paralı askerin öldüğünü ve 60 paralı askerin yaralandığını söyledi.

AFP'nin aktardığına göre Riyad'da bulunan kukla hükümet yetkilileri, "Husilere atfedilen saldırı, savaşın harap ettiği ülkedeki en büyük askeri üs olan Lahj Valiliği'ndeki Al-Enad Hava Üssü'nü hedef aldı" dedi.

Daha önce, Yemen güçleri ülkenin merkezindeki El Bayda eyaletindeki iki ilçeyi işgalcilerden kurtardığını duyurdu.

Husi grubu henüz saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

Yemen, altı yılı aşkın bir süredir Suudi Arabistan önderliğindeki işgale ve onun kurduğu kukla hükümete bağlı paralı askerlerin yanı sıra El Kaide ve IŞİD'de bağlı gruplarla savaşıyor. 2015'te başkent Sana'a'da gerçekleşen ayaklanmayla dönemin hükümeti Suudi Arabistan'a kaçmış ve burada Riyad'a bağlı bir kukla hükümet kurulmuştu.

2015'ten beri Yemen'e karşı işgal harekatı başlatan Suudi Arabistan Yemenli kuvvetlere ve sivil yerleşimlere karşı hava, kara ve deniz operasyonları yürütüyor.

Suudilerin Yemen'e karşı kuşatması sonucunda ülke yakın dünya tarihinde görülen en büyük açlık ve sağlık kriziyle baş başa kaldı. Birleşmiş Milletler, 20,7 milyon insanın korunmaya veya insani yardıma ihtiyacı olan Yemen'deki durumu "dünyanın en kötü insani krizi" olarak tanımlıyor.