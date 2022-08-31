Yemeksepeti'nden ücretlere görülmemiş 'zam': Kuryelerin kazancını düşürdüler

Özellikle bu senenin başından itibaren kuryelerin ülke gündemine giren mücadeleleri, firmaları önlem almaya ve yeni yöntemler bulmaya zorlamış gibi görünüyor. Kuryeler, artan yakıt maliyetleri, motor bakım ücretleri, yemek masrafları vs. karşısında, zaman zaman asgari ücretin bile altına düşen paralara çalışmak zorunda kalıyorlar. Esnaf kuryelik ve taşeronluk sistemleri sayesinde, genellikle kendilerine muhatap bile bulamayan kuryeler, her geçen gün yeni başlıklarla karşılaşıyorlar.

Asgari ücrete Haziran ayında yapılan zamdan bu yana, Yemeksepeti’nde çalışan esnaf kuryeler zam açıklaması bekliyorlardı. Yaklaşık 2 ay boyunca görüşüldüğü söylenen ve bugün yarın açıklanacak olan zam oranları sonunda ilan edildi. Geçtiğimiz Cuma günü yapılan zam açıklaması, 2 ay boyunca neyin beklendiğini de göstermiş oldu. Yemeksepeti, esnaf kuryelere yaptığı zam ile birlikte kuryelerin kazancını düşürmeyi becerdi.

Daha öncesinde her paket başına 17,70 TL ücret alan kuryeler, şimdi 20,50 TL alacak. Ancak yapılan açıklamaya göre, çoklu paketlerde, örneğin tek seferde 2 paket alındığında, daha önce 17,70 x2 =35,50 TL olan ücret, yeni sistemle ilk paket için 20,50, ikinci paket için ise 10 TL olarak belirlendi. Yani zamdan önce 2 pakette 35,50 TL alan kuryelerin ücreti, açıklanan zamdan sonra 20,50 + 10 = 30,50’ye düşürülmüş oldu. Böylelikle yoğun bölgelerde çalışan ve genellikle çoklu pakete çıkan kuryeler, zamdan sonra önemli bir zarara uğratılmış olacak.

Zam açıklarken, onlarca sayı ve hesaplamayla kafa karıştırmaya çalışan şirkete karşı, kuryeler hak aramak için yapılabilecekleri tartışmaya başladılar. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na ulaşan ve bu şartlarda çalışmanın kendilerini büyük bir zarara uğratacağını belirten kuryeler, ülkenin çeşitli yerlerinde bir araya gelerek kendilerine bir yol haritası belirliyorlar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı ile iletişim kurmak için:

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