Yemeksepeti’nde sipariş veren kullanıcılar fazla ücret ödedi

Yemeksepeti’nde yemek sipariş eden bazı kullanıcılar, sipariş tutarlarından daha fazla ödeme yaptı. Gelen tepkilerin ardından firma, 'teknik bir hata' olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Yemeksepeti’nde yemek sipariş etmek isteyen kullanıcılar, sipariş tutarlarından daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı. Yemeksepeti uygulamasında siparişlerde 'sos istemiyorum' seçeneği işaretlenmesine rağmen, bazı siparişlerde 1 TL fazladan ücret alındı. 

Durumu fark eden bazı müşteriler siparişlerini iptal ederken, bazı kullanıcılar farkında olmadan 1 TL fazla ücret ödedi. Yemeksepeti'nin bu hatasına, sosyal medya üzerinden tepki gösterildi. 

Tepkiler üzerine açıklama yapan Yemeksepeti, yaptığı açıklamada "teknik bir hata" olduğu belirtilirken, firma para iadesiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

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