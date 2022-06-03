Esat ve Seyran Semt Evi'nden motokuryelere çağrı

TKP Esat ve Seyran Semt Evleri, mahallelerinde çalışan motokuryelere çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda “Semt evlerimiz sadece mahalle sakinlerinin değil, mahallemizdeki tüm emekçilerin evidir" denildi.

"Kurye dostlarımız her gün 14:00 – 20:00 arasında Semt Evlerimizi dinlenme ve bekleme alanı olarak kullanabilir, internet, çay-kahve ve diğer olanaklarımızdan gönül rahatlığıyla faydalanabilirler" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle:

"Bugün büyük şairimiz Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümü. Usta, 59 yıl önce bu dünyadan göçerken, son nefesine kadar hiç değişmeyen düşlerinin şiirlerini yazmıştı. En büyük hayali, insanca yaşanacak bir dünyanın kurulması, en büyük mücadelesi işçi sınıfının bu hayali gerçek yapma yolunda omuz omuza yürümesi olmuştu hep.

Bugün de bizler, yoldaşlığından gurur duyduğumuz Nazım Hikmet’in düşlerine sahip çıkarak, semtimizde işçilerin, gençlerin, çocukların, kadınların omuz omuza olacağı alanlar yaratmaya çalışıyor, dayanışmayla, mücadeleyle birbirimizin ellerinden tutuyoruz. Bu iddia ve heyecanla kurulduğundan bu yana birçok başlıkta bir araya geldiğimiz Semt Evlerimizin kapısını, bugünden itibaren semtimizin kuryelerine açıyoruz.

Çok uzun süreler motor üstünde çalışan, her an bir kaza riskiyle burun buruna yaşayan, hem patronun hem de müşterilerin hız baskısına maruz kalan, sigortasız ve kuralsız çalışmak zorunda bırakılan, hayat pahalılığı ve geçinme derdi karşısında yalnızlığa terk edilen kuryelerle dayanışmak için, Semt Evimizin bütün olanaklarını kullanımlarına açıyoruz.

Semt evlerimiz sadece mahalle sakinlerinin değil, mahallemizdeki tüm emekçilerin evidir. Kurye dostlarımız her gün 14:00 – 20:00 arasında Semt Evlerimizi dinlenme ve bekleme alanı olarak kullanabilir, internet, çay-kahve ve diğer olanaklarımızdan gönül rahatlığıyla faydalanabilirler.

Güzel ve aydınlık günlere ulaşmak için, dost omuz başlarını, omuzlarımızın yanında duyarak yürüyeceğiz. Dayanışmayı büyütecek, insanca çalışma ve yaşama koşullarının oluşacağı bir dünyayı mutlaka kuracağız."