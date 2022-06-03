Sabancı Holding önünde işçilere polis saldırısı: Gözaltılar var

İstanbul'da Sabancı Holding önüne basın açıklaması yapmak için gelen enerji işçileri, DİSK Enerji-Sen yöneticileri polis ablukasına alındı.

Polis basın açıklaması yapmak isteyen işçilere saldırdı. Çok sayıda işçi ve sendika temsilcisi gözaltına alındı.

Polis görüntü almak isteyen basın emekçilerini de engellemeye çalıştı.

DİSK Enerji-Sen'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Ne polis ablukası, ne gözaltılar.. Hakkımızı, işimizi, ekmeğimizi alacağız. Çünkü biz haklıyız, biz kazanacağız!" denildi.

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan EnerjiSA-Başkent Elektrik işçileri eylemlerini Sabancı Holding'in merkezine taşımıştı.