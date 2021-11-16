'Yemeksepeti yeniden hacklendi, 30 milyon kişinin bilgisi sızdı' iddiası: 'Fidye isteniyor' açıklaması

Yemeksepeti'nin 8 ay sonra bir kez daha hacklendiği iddia edildi.

Webtekno'da yer alan habere göre, Yemeksepeti’ni hackleyen ve Nevzat Aydın’a ulaşan hackerlar, Aydın ile olduğunu iddia ettikleri konuşmaları da ayrıca Mesut Çevik’e de e-posta yoluyla gönderdi.

E-postayı Twitter hesabından paylaşan Çevik, Yemeksepeti’ni etiketleyerek, “Veriler yine ortaya saçılmış sanırım. Az önce eposta aldım. Bu konuda bir açıklama yapacak mısınız?” diye sordu.

Söz konusu yazışmalarda şu ifadelerin yer aldığı öne sürüldü:

Merhaba Nevzat. Sana kötü haberlerimiz var, yeniden hacklendiniz. Elimizdeki verilen 2021 Mart ayındaki sızıntıdan kalma olmadığını kanıtlamak için sana 2021 Nisan ayından sonraki bazı verileri gönderiyoruz. Lütfen dikkatlice oku ve bize hemen dönüş yap.

Soru: Ne istiyorsunuz?

Cevap: Bitcoin ile ödeme. Bize cevap verdiğinde miktari konuşabiliriz.

Soru: Elinizde ne var?

Cevap: İçinde isimlerin, telefon numaralarının, adreslerin, e-posta adreslerinin, adres tariflerinin ve bazı kredi kartlarının son 4 hanesinin olduğu 30 milyon satırdan fazla bilgi.

Soru: Size para versem bile bu verilerin hepsini paylaşmayacağınıza ya da satmayacağınıza nasıl güvenebilirim?

Cevap: Güvenemezsin, Ama senin ödemenden sonra verileri satmakla ilgilenmiyoruz.

Soru: Bu verilerin son sızıntıyla alakalı olduğunu nasıl bilebilirim?

Cevap: Dediğim gibi bunun için bir sürü kanıtım var. E-postanın sonundaki son 2 veriyi kontrol edebilirsin.

Yemeksepeti, olayın internette yayılmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada hackerların fidye talebine olumsuz yanıt verdiklerini ve yasal süreci başlattıklarını açıkladılar.

Açıklamada ayrıca yapılan kontrollerin ardından sistemlerde herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı tespit edemediklerini de açıklayan Yemeksepeti yetkilileri, süreci paylaşacaklarını söyledi.