Yemeksepeti kuryelerinin eylemi 30. gününde: 'Asıl nankör sizsiniz'

Yüzde 17’lik ücret zammı teklifine ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı iş bırakan Yemeksepeti kuryeleri eylemlerinde 30’uncu günlerine girdi. Buna rağmen henüz patronla iletişim kuramadıkları öğrenilen motokuryeler bugün şirketin Levent’teki genel merkezi önünde bir araya geldi.

İşçiler arasından oluşturulan üç kişilik heyet, merkeze girmek istemesine rağmen güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı.

Yemeksepeti kuryelerinin eylemi 30’uncu gününde. 5 bin 500 lira net ücret ve iş güvencesi taleplerinin karşılanmasını isteyen kuryeler, bugün yine Yemeksepeti’nin Levent’te bulunan genel merkezi önünde konvoy hâlinde bir araya geldi.

“İşçi ve sendika düşmanlığını protesto ediyoruz” yazılı pankartın açıldığı eylemde, “Nankörler burada, patronlar nerede”, “İşçi burada, Nevzat Aydın nerede” ve “Nankör Nevzat Aydın” sloganları atıldı. İşçiler, davul ve zurna eşliğinde halaylar çekti.

Burada konuşan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti’nin kurucusu ve eski CEO’su Nevzat Aydın dün sosyal medyadan yaptığı “Bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu” açıklamasına, “Asıl nankör sizsiniz” diye tepki gösterdi.

Öte yandan Küçükosmanoğlu, bağlı oldukları DİSK ile Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarını, Yemeksepeti işçilerinin direnişine uzak durdukları gerekçesiyle eleştirdi.

‘Nankör olan işçileri sefalet ücretine mahkum edenler...’

Nakliyat-İş Genel Başkanı Küçükosmanoğlu, şöyle konuştu:

“Biz, gücümüzü devrimci örgütlülüğümüzden alıyoruz. Nevzat Aydın’ın, işçilere hakarete varan bu nankörlükle ilgili gereken cevabı da buradaki direnişi daha da güçlendirerek vereceğiz. Nevzat Aydın’a soruyoruz. 2000’lerin başından itibaren başarı hikâyesi yaratanlar kimler? Buradaki motokuryeler. 2015 yılında 589 milyon dolara burayı Delivery Hero’ya sattınız. Satıştaki büyük katkı buradaki binlerce motokuryelerindir. Bu çalışanları sefalet ücretine mahkûm eden sen, bu insanları nankörlükle suçluyorsun. Asıl nankör sizsiniz. Asıl nankör, buradaki işçileri sefalet ücretine mahkûm etmek isteyenlerdir.”

Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti ile ilişiğinin kalmadığını açıklamasına ise Ali Rıza Küçükosmanoğlu, 15 Şubat tarihli İstanbul Ticaret Sicil Gazetesi’nde Aydın’ın Yemeksepeti Yönetim Kurulu Başkanı olarak geçtiğini, bu görevinin de 2025 yılına kadar devam edeceğini söyledi.

‘Bizim bu büyümede payımız yok mu?

Söz alan bir motokurye ise Yemeksepeti’nin ekonomik olarak her geçen yıl büyümesine vurgu yaparak,

“Yemeksepeti firmasının yüzde 95’i motokuryelerden oluşuyor. Yılbaşında depocular, yöneticiler, müdürler, genel müdürler çok güzel zam aldılar ama biz bir kuruş zam almadık. Biz, bu büyümenin neresindeyiz? Siz, bu parayı paylaşmaktan neden kaçınıyorsunuz? Bizim bu büyümede zerre kadar payımız yok mu da bize zam yapmadınız” sorularını yöneltti.

‘Biz asgari ücret kaybederiz, sen milyonlar...’

Bir başka Yemeksepeti işçisi de Nevzat Aydın’ın 'nankör' söylemine tepki göstererek, “Depolar senin olabilir ama bütün mahalleler, restoranlar bizim. Herkes bizim yanımızda. Biz sadece asgari ücret kaybederiz, sen milyon dolarlar kaybedersin. Bu ülkede hain olarak ilan edilirsin. Kullandığın kelimeleri bil. Kimse nankör değil bu şirkette. Herkes şerefiyle, namusuyla çalışıyor. Çoğu ailesini, çocuğunu, hiçbir şeyi görmüyor” diye konuştu.

‘İçeri girmeye izin yok...’

Açıklamanın ardından üç işçi, yetkililerle görüşmek üzere merkezin kapısına gitti. Güvenlik görevlileri ise işçilerin içeriye girmesine izin vermedi. (ANKA)