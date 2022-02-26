Yemeksepeti işçilerinden 1 Mart'ta kontak kapatma çağrısı

Yüzde 17’lik ücret zammı teklifine ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı iş bırakan Yemeksepeti kuryelerinin eylemi 26. gününde. 5 bin 500 lira net ücret ve iş güvencesi taleplerinin karşılanmasını talep eden kuryeler, bugün yine Yemeksepeti’nin İstanbul Levent’te bulunan genel merkezi önünde konvoy hâlinde bir araya geldi.

Burada konuşan Nakliyat- İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Yemeksepeti’nin kurucusu ve eski CEO’su Nevzat Aydın’a seslendi. Küçükosmanoğlu şöyle konuştu:

"Yemeksepeti’ni sefalet ücretine mahkûm etmek isteyenler, kendileri Maldivler Adası’nda 5 milyon dolara düğün yapıyorlar. Bizim, kimsenin özel yaşamıyla alıp veremediğimiz yok ancak burada işçileri asgari ücretle çalışmaya mahkûm edenlerle bir alıp veremediğimiz var elbette. Bir taraftan sağa sola demokratlık hikâyesi okuyacaksın ama yeri geldiğinde işçilerin en küçük bir örgütlenme hakkıyla ilgili Türkiye’de bir örneği olmayan, resmi evrakta sahtecilik yaparak işçilerin örgütlenmesini engelleyeceksin. Demokratsan koyalım sandığı, işçiler sendika istiyor mu, istemiyor mu? İstiyorsa hangi sendikayı istiyor, ona saygı gösterelim. Demokratlığın kriteri budur Nevzat Aydın.

Yemeksepeti’nin satışından sonra 27 milyon doları 114 tane beyaz yakalıya dağıttılar, diğer binlerce mavi yakalıya bundan herhangi bir pay vermediler. Bu, mavi ve beyaz yakalılar arasında da bir çelişkiyi derinleştirmeye yönelik bir tuzaktı."

'Buyurun bir ay siz asgari ücretle siz geçinin'

"Buyurun bir ay siz asgari ücretle, 4 bin 253 lirayla siz geçinin" diyen Küçükosmanoğlu şunları söyledi:

"İşveren tarafından yayılan propagandada ‘Şubat ayında maaşlarınızı zamlı alacaksınız’ deniyor. Mücadeleyi kırmak için her yol ve yöntem denenmekte. Eğer 1 Mart’ta söylenenler yerine getirilmezse tüm Türkiye çapında tüm motokuryeleri ve Banabi deposunda çalışanları kontak kapatmaya çağırıyorum." (ANKA)