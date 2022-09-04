Asgari Ücrete Haziran ayında yapılan zamdan sonra esnaf kuryeleri aylarca zam yapmadan bekleten Yemeksepeti, Kuryelerin beklentisine karşılık yeni “zam paketini” geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Esnaf Kuryelere açıklanan zam paketinde onlarca sayı ve hesaplamayla kafa karıştırmaya çalışan şirket, esasında kuryelerin kazancını düşürmüştü. Bunun üzerine hakları için mücadele etmeye karar veren kuryeler, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’na ulaştılar.

Dayanışma Ağı aracılığıyla farklı depolardaki kuryeler bir araya gelerek haklarını almak için bir yol haritası belirledi ve taleplerini oluşturarak kamuoyu ile paylaştılar. Kuryelerin mücadele için örgütlendiğinden haberdar olan Yemeksepeti yöneticileri yer yer mücadelenin önünü kesmeye çalıştılar. Fakat kuryeler mücadele kararlarından vazgeçmedi. Bunun üzerine bugün Yemeksepeti esnaf kuryelere uygulanacak zam paketini güncellemek zorunda kaldı.

Yeni zam ile birlikte, daha önce açıklanan zam paketinden farklı olarak hileli hesaplar ortadan kalkmış oldu. Yeni zam paketini kabul eden kuryeler, kazanımlarını korumak ve ilerletmek için örgütlülüklerini sürdüreceklerini söylediler. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Yemeksepeti, Getir, Vigo, TrendyolGo ve daha birçok firmada kuryelerin mücadele ve dayanışmasını büyütmeye devam ediyor.

📢#Yemeksepeti Kuryeleri Patronların Ensesindeyiz ile kazandı!



🔴 Yemeksepeti'nin yaptığı komik zamma karşı PE çatısı altında buluşan kuryeler taleplerini kabul ettirdi.



🚩Şimdi mücadele ve dayanışmayı büyütme zamanı!



👇🏼https://t.co/y5akeQCJyw#PatronlarınEnsesindeyiz pic.twitter.com/nmNJIVvaki — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 3, 2022

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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