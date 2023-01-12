Yemeksepeti kuryeleri mücadeleye hazırlanıyor: Taleplerimizi karşılayın!

2023 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından, Yemeksepeti kuryeleri şirketlerinin açıklayacağı zam oranlarını merakla bekliyordu. Yemeksepeti zam açıklamasını alışkanlık haline getirdiği biçimde, yine çeşitli hilelerle yaptı.

Patronların Ensesindeyiz'deki bilgilere göre, geçtiğimiz sene yine aynı yola başvuran şirket, bu sene de çoklu paketlerde farklı fiyatlandırma, bonuslarda oynamalar ve kilometre hesabında yine kuş bakışı ölçüm ile kuryelerin kazancını düşüren, kendi kârlarını artıran bir paket ortaya attı.

Yemeksepeti her dönem benzer denemelerle kuryelerin kazançlarını düşürecek hileli uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyor. Yetmiyor, bu sefer çoklu paketlerde ilk paket sonrası fiyat düşürmenin yanı sıra, ilk paket sonrasındaki kilometre hesaplanmasında da ancak patronların aklına gelebilecek bir yöntemle ve sessiz sedasız, yol masrafı ve zaman kaybını kuryelerin sırtına yüklemiş durumdalar.

Özellikle kış aylarında hem dışarıda çok daha zor koşullarda çalışmak zorunda kalan, hem de evlerinde daha büyük masraflarla karşı karşıya kalan kuryeler, üstüne bir de ülkenin önüne geçilemeyen enflasyon oranlarının karşısında ezilmeye mahkum bırakılıyorlar.

'Aylık 40 bin ortalama gelir' kandırmacası

“Aylık ortalama 40 bin ortalama gelir” kandırmacasıyla duyurulan zam oranlarında, bir kuryenin günde 14 saat çalışması durumunda dahi o gelire ulaşmasının mümkün olmadığını söyleyen ve Yemeksepeti’nin açıkladığı zam oranlarını kabul etmeyen kuryeler, Ankara’da Patronların Ensesindeyiz Ağı ile bir araya gelerek, en temel hakları için mücadele kararı verdiler.

Sadece zam oranlarıyla değil, aynı zamanda içine itildikleri esnaf kuryelik modeli yüzünden de çok ciddi bir güvencesizlikle çalışmak zorunda bırakılan Yemeksepeti kuryeleri, belirledikleri talepleri tüm arkadaşlarıyla ve kamuoyuyla paylaşarak, başladıkları mücadeleyi büyüteceklerini ve sonuç alana kadar devam edeceklerini belirttiler.

Yemeksepeti’nden talep ediyoruz!

Yemeksepeti kuryelerinin belirledikleri talepler şu şekilde:

Paket başı ücret 42 TL olsun.

Çoklu paketlerde, ilk paket sonrası yapılan indirimli fiyatlandırma iptal edilsin.

Çoklu paketlerde, ilk paket sonrasında kilometre başına verilen ücret kaldırılmış durumda. Bu uygulama derhal geri alınmalı ve her pakette, paket tesliminden sonra km hesabı yapılmalıdır.

Uzak mesafeye paket götürme uygulaması ya kalkmalı, ya da atılan paket sonrası, bulundukları lokasyona yakın bölgeden de paket alabilme imkanı sağlanmalıdır.

Mesafe hesaplanırken kuş uçuşu mesafe değil, gerçek mesafe dikkate alınsın.

Yolda kazara dökülen yiyecek ve içeceklerin parası kuryeden kesilemez.

Kuryelerden “kredi kartı açığı” adı altında ne olduğu belli olmayan ücret kesintilerine son verilsin.

Kuryeler trafiğin çok hızlı akması ve çok sayıda ölümlü kaza yaşanması sebebiyle ana caddelere çıkmaya zorlanmamalıdır.

Kuryelerin can güvenliği için trafik kurallarına uymalarını destekleyecek düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir.

Roadrunner uygulamasının gösterdiği hakediş tutarıyla, kesilen fatura arasında fark ortadan kaldırılsın.

Kuryelerin katettiği mesafeyi ve attığı paket sayısını günlük olarak görebileceği bir hakediş sistemi olmalıdır.

Kuryelere haftalık cüzi miktarda gerçekleşecek bir kesintiyle sağlık sigortası yapılmalıdır. Herhangi bir hastalık, kaza ya da işin durması durumunda asgari ücretin çalışamadıkları gün sayısına tekabül eden miktarı hesaplarına yatırılmalı, firma tarafından ameliyat ve ilaç masraflarına destek olunmalıdır.

Elverişsiz hava koşullarında sistem doğrudan kapatılmalı, kuryelerin en ufak kaza yapma riski olan koşullarda çalıştırılmaması karar altına alınmalıdır. Ayrıca bu gibi durumlarda asgari ücretin çalışamadıkları gün sayısına tekabül eden miktarı hesaplarına yatırılmalıdır.

Kuryelere iletilen bahşişler hem çok küçük miktarlarda hem de zamanından çok geç yatırılmaktadır. Bahşiş sistemi, daha şeffaf ve takip edilebilir olsun ve tüm kuryelerin bahşişleri aynı fatura döneminde verilsin.

Tüm Yemeksepeti kuryelerini temel hakları için mücadeleye çağırıyorlar

Taleplerinin Yemeksepeti tarafından dikkate alınması gerektiğini belirten işçiler, bütün Yemeksepeti kuryelerine de birlikte mücadele çağrısı yaparak Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşma çağrısı yaptılar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org